"Kadın isterse her şeyi yapar. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler ama bence her başarılı kadının arkasında da bir erkek var ve bunun için de eş desteği mutlaka gerekiyor. Ben bu konuda gerçekten şanslıyım. Kadın isterse her şeyi yapar ama aile desteği de olması gerekiyor."