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#1
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Düzce'de Kovid-19 salgınının ardından eşinin köyüne yerleşen matematik öğretmeni Esra Eser, kurduğu lavanta bahçesinde tıbbı ve aromatik ürünler ile bal üretimi gerçekleştiriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu Eser (45), özel kuruluşlarda yaklaşık 8 yıl matematik öğretmenliği yapmasının ardından Kovid-19 döneminde eşinin ailesinin yaşadığı Konaklı köyüne yerleşti.

#2
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Köydeki 15 dönümlük arazilerinde üretim adına neler yapabileceğini düşünen Eser, Halk Eğitimi Merkezi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle açılan lavanta yetiştiriciliği ve arıcılık kurslarına katıldı. Eğitimlerin ardından arazisinin 5 dönümünde oluşturduğu lavanta bahçesinden yaptığı hasadı Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanındaki çalışmalarında değerlendiren Eser, Düzce Valiliğince kurulan Kadın Emeği Merkezi'ndeki dükkanında da ürünlerini satma imkanı buluyor.

#3
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Eser, öğretmenlik kariyerine tercih ettiği çiftçilik serüveninin yanında eğitim aldığı arıcılık alanına da adım atarak, bahçesinin yanına kurduğu kovanlardaki arılarıyla lavanta balı üretmeye başladı. Eser, 3 yıldır çiftçilik yaptığını, lavanta ekimine ilk etapta hobi olarak başladığını ancak daha sonra tutkuya dönüştüğünü söyledi.

#4
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Lavantanın yağ ve suyunu elde ettikten sonra yan ürünler yapmaya da başladığını anlatan Eser, "İlk yıl dikimin hemen ardından arıcıların, 'Arılar lavantayı daha iyi aşılar' tavsiyesiyle küçük çaplı arıcılığa başladım. Arılar lavantaları, lavantalar da arıları besledi ve burada ekolojik sistem oluştu." dedi. Eser, geçen 3 yıl içerisinde kendini geliştirerek hem ekim alanını hem de kovan sayısını artırdığını aktararak, lavanta üzerine her şeyi yapmaya çalıştığını ifade etti.

#5
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

"Eğitime her yaşta devam ediyorum."diyen Eser, devletin açtığı bütün eğitim programlarına katıldığını, KOSGEB İleri Girişimcilik Sertifikası aldığını kaydetti. Eser, bu yıl ticari işletmeye dönüşmeyi ve salep yetiştiriciliğine girmek istediğini anlatarak, "Lavanta bahçemizin arkasında 5 dönüm boş arazimiz var, ekimini yapacağız. Tarım Bakanlığından destek alacağız." diye konuştu.

#6
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Çiftçilik yapma kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Eser, şöyle devam etti: "Bundan 10 yıl öncesine dönsem öğretmenlik yapmazdım herhalde. Toprakla ilgilenirdim. İnanılmaz mutluyum, eşim de çok mutlu. 'Toprakla uğraşmak insanı dinç tutar' derler. Tek sıkıntı zamanımız yetmiyor. Toprakla uğraşmak ve köye dönmek için emekliliği bekleyenlere diyorum ki hayatından memnun olmayan herkes köyüne geri dönsün. Toprakla uğraşsın."

#7
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Eser, eşini köye dönmek için kendisinin ikna ettiğinden bahsederek, eşinin çok güçlü destek sağladığını vurguladı.

#8
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

Kadın Emeği Merkezi'nde birçok kadın girişimcinin bulunduğuna dikkati çeken Eser, şunları söyledi:

#9
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

"Kadın isterse her şeyi yapar. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler ama bence her başarılı kadının arkasında da bir erkek var ve bunun için de eş desteği mutlaka gerekiyor. Ben bu konuda gerçekten şanslıyım. Kadın isterse her şeyi yapar ama aile desteği de olması gerekiyor."

#10
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

#11
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

#12
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

#13
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

#14
Foto - Matematik öğretmeniydi çiftçi oldu

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