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Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

2023-10-22 08:51:31
Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e attığı destek mesajlarının ardından ülkesinde siyasilerin hedefi oldu. Fransa'da gündem olan futbolcu Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve aşırı sağcı eski cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un skandal suçlamalarının hedefi halinde. İşte detaylar…

#1
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Fransa'da gündem Karim Benzema... İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e destek veren futbolculardan biri olan dünyaca ünlü Fransız yıldız skandal suçlamaların da odağında.

#2
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen dünyaca ünlü Fransız yıldız, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e attığı destek mesajlarının ardından ülkesinde siyasilerin hedefi oldu.

#3
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Benzema'nın Filistin'e attığı destek mesajının ardından oyuncuyu "Müslüman Kardeşler ile bilinen bir bağı" olduğu yönünde suçlamıştı.

#4
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Darmanin'in ardından aşırı sağcı eski cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Benzema'ya çok ağır suçlamalarda bulundu. Zemmour, geçtiğimiz Cuma günü Arras'ta vurularak öldürülen edebiyat öğretmeni Dominique Bernard'ın ölümünden Benzema'yı suçlu tuttu ve doğrudan bir bağlantı kurdu.

#5
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Zemmour, geçtiğimiz Cuma günü Arras'ta vurularak öldürülen edebiyat öğretmeni Dominique Bernard'ın ölümünden Benzema'yı suçlu tuttu ve doğrudan bir bağlantı kurdu.

#6
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

"Özünde Fransız değil. Fransa'yı sevmiyor, hiçbir zaman da sevmedi. O şeriat kanunlarını uygulamak isteyen bir Müslüman, şeriat kanunları cihat demektir ve cihat da Dominique Bernard'ı öldürmek ve Samuel Paty'yi öldürmek demektir."

#7
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

"Karim Benzema'nın görüşleri ile Fransız öğretmenin öldürülmesi arasında bir bağlantı kurarsam? Kesinlikle, doğrudan bir bağlantı kuruyorum."

#8
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

BENZEMA'DAN KARŞI HAMLE Benzema'nın avukatı, eski cumhurbaşkanı adayına karşı hakaretten dolayı "yasal işlem başlatacağını" söyledi.

#9
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Oyuncunun avukatı 15 Ekim'de kadınları ve çocukları esir alan bombalar altındaki sivil halk için dua etmenin Hamas propagandası, terörizm suç ortaklığı ya da işbirliği eylemi anlamına gelmediğini savundu.

#10
Foto - Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

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