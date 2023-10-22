2023-10-22 08:51:31 Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e attığı destek mesajlarının ardından ülkesinde siyasilerin hedefi oldu. Fransa'da gündem olan futbolcu Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve aşırı sağcı eski cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un skandal suçlamalarının hedefi halinde. İşte detaylar…