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Yaşam
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Bu göletler yayla iklimini yumuşattı

2023-10-04 22:17:57
Bu göletler yayla iklimini yumuşattı

Trabzon’un Vakfıkebir ve Düzköy ilçeleri yayla sakinlerinin ortak kullandığı Beypınarı Yaylası’nda yapılan gölet yaylanın iklimini değiştirdi.

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Foto - Bu göletler yayla iklimini yumuşattı

2000 yılında kurulan Beypınarı Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı iş insanı Selim Güven ile dönemin Belediye Başkanı Yunus Halis Mollaahmetoğlu ve gazeteci/yazar merhum Hikmet Aksoy’un fikir birliğiyle yaylada fiziki şartların yetersiz ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve yayla iklimine katkı olması açısından yapay gölet yapılması fikri oluşturuldu. Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanması sonrasında yaylada sisli ve yağışlı geçen iklimin yapılan yapay göl inşasının bitimiyle yerini açık ve güneşli havalara bırakması, ayrıca yapılan gölette büyük ve küçükbaş hayvanların da su ihtiyaçlarını karşılamasıyla yaylada hayvancılığın olumlu yönde etkisinin olduğu gözlendi.

#2
Foto - Bu göletler yayla iklimini yumuşattı

Yunus Halis Mollaahmetoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beypınarı yaylası Vakfıkebirliler ve Düzköylüler ortak kullanım alanları. Yaylayı turizme kazandırmak adına yapılan istişarelerimizde hava şartlarının çok zor olduğunu ve nelerin yapılması gerektiği yönünde yapılan istişarelerimizde gölet yapımı ön plana çıktı. Girişimlerimiz sonrasında kısa zamanda ihalesi yapılarak hayata geçirildi. Bu gölet meteorolojik bakımdan, sis olaylarının azalmasına katkı sağlaması ve en önemlisi turizm açısından yaylaya olumlu katkı sağlayacağını, hayvancılığın gelişmesi bakımından da daha çok verim alınabilecek. Bundan sonra alt yapı ve dış düzenleme çalışmaları yapılacak. Turizm açısından sıladan gelen yerli halkımız ile yabancı turistlerimizin ziyaret edilmesine katkıda bulunacak" dedi.

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