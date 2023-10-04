Bu göletler yayla iklimini yumuşattı

Yunus Halis Mollaahmetoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beypınarı yaylası Vakfıkebirliler ve Düzköylüler ortak kullanım alanları. Yaylayı turizme kazandırmak adına yapılan istişarelerimizde hava şartlarının çok zor olduğunu ve nelerin yapılması gerektiği yönünde yapılan istişarelerimizde gölet yapımı ön plana çıktı. Girişimlerimiz sonrasında kısa zamanda ihalesi yapılarak hayata geçirildi. Bu gölet meteorolojik bakımdan, sis olaylarının azalmasına katkı sağlaması ve en önemlisi turizm açısından yaylaya olumlu katkı sağlayacağını, hayvancılığın gelişmesi bakımından da daha çok verim alınabilecek. Bundan sonra alt yapı ve dış düzenleme çalışmaları yapılacak. Turizm açısından sıladan gelen yerli halkımız ile yabancı turistlerimizin ziyaret edilmesine katkıda bulunacak" dedi.